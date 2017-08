João Doria é atingido por ovo em Salvador

A segunda-feira, 7, do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), que começou com elogios do presidente Michel Temer, terminou em manifestação na qual foi atingido por um ovo. Doria viajou no fim da tarde para Salvador, onde recebeu o título de cidadão soteropolitano. Quando chegava à Câmara Municipal da capital baiana, o tucano e o prefeito ACM Neto (DEM) foram alvo de manifestantes. Nas imagens de vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento no qual um dos ovos atirados na direção dos políticos acerta a cabeça do prefeito paulistano. O vídeo rapidamente viralizou nas redes.

Em vídeo publicado na sua página no Facebook, ainda sob gritos de protestos ao fundo, Doria afirmou que foi vítima de um ato de “poucos manifestantes de esquerda, agressivos, falando palavrões e jogando ovos, buscando a intolerância”. “Esse é o caminho do Lula, do PT, das esquerdas, que querem isso. A intransigência, a agressividade, a tentativa de amedrontar e intimidar. A mim, não intimidam, estou aqui pra receber o título e vou receber ao lado do prefeito de Salvador”, disse.

O prefeito termina o vídeo com uma provocação: “Vá para a Venezuela, os esquerdistas que querem o mal do Brasil”.

Pela manhã o tucano participou de cerimônia na Prefeitura de São Paulo com Temer. Ambos assinaram um acordo que prevê a concessão de parte do Campo de Marte ao Município. A disputa judicial em torno da área se arrastava desde 1958. Doria recebeu elogios do presidente por sua “visão nacional”. (Marianna Holanda)

Fonte: Estadao Conteudo