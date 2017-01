Janot cancela compromissos na Suíça e decide retornar ao Brasil

Tweet no Twitter

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acabou de cancelar todos os compromissos que tinha na Suíça, inclusive uma reunião com o procurador-geral Michael Lauber, para retornar ao Brasil. Ele deve desembarcar amanhã em Brasília no fim do dia.

Visivelmente consternado, o procurador não quis falar sobre o acidente de avião que vitimou o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). A PGR vai decretar luto oficial. Na cidade suíça de Berna, Janot iria tratar com Lauber da ampliação da Lava Jato para obter mais informações sobre depósitos feitos em bancos suíços.

Fonte: Estadao Conteudo