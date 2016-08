Janaina Paschoal fala para apoiadores ficarem em casa e rebate críticas

A advogada de acusação no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT), Janaina Paschoal, pediu para que apoiadores do afastamento da petista não se manifestem nas ruas e fiquem em casa nesta quarta-feira, 31, quando o julgamento será encerrado.

“O clima está tenso. Aqueles que concordam com o impeachment, peço serenidade! Se possível, torçam de suas casas, ou do trabalho. Penso que sair as ruas, hoje, não seja adequado. Precisamos evitar conflitos”, escreveu a advogada em sua conta no Twitter.

Ela reafirmou que todo o trabalho de acusação foi constitucional, legal e legítimo e pediu que apoiadores não cedam a provocações. “Aqueles que só concordam com o que lhes é favorável farão tudo para conturbar o país. Não podemos ajudá-los. Não cedam as provocações, elas virão e serão muitas”, afirmou.

Janaina rebateu críticas dirigidas a ela por ter falado na terça, no Plenário, que “foi Deus” quem fez com que as pessoas percebessem o que estava acontecendo no Brasil.

“Ontem, fui criticada, por gregos e troianos, pelos mais diversos motivos. Uma das críticas veio por eu ter falado em Deus. Falei e reitero: Deus está no comando! Mas ele só ajuda quem se norteia pelo amor”, disse a advogada.

Ela encerrou uma série de publicações pedindo que os internautas tenham “amor pelo Brasil” na hora da votação.

Fonte: Estadao Conteudo