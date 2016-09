Interior de SP tem desfiles com protestos contra governo Temer

Manifestantes aproveitaram os desfiles cívicos de comemoração à Independência para protestar contra o governo do presidente Michel Temer (PMDB) nesta quarta-feira, 7, no interior de São Paulo. Em Botucatu, cerca de mil pessoas, segundo os organizadores, saíram às ruas na marcha do “Fora, Temer”, convocada pela Frente Brasil Popular. A Polícia Militar não estimou o público, alegando que o ato se misturou com o desfile de 7 de Setembro. Com faixas e cartazes denunciando o “golpe”, manifestantes caminharam da Praça do Bosque até a Praça Para Todos, na região central da cidade. Não houve incidentes.

Em São José do Rio Preto, o ato contra o governo de Michel Temer reuniu 200 pessoas, segundo os organizadores. A PM informou que foram 100 manifestantes. O grupo se reuniu em frente ao prédio da prefeitura, na avenida Alberto Andaló, e caminhou pela região central, com faixas, cartazes e um caminhão de som. Até as 16 horas, a manifestação seguia sem incidentes.

Em Bauru, o protesto contra o governo Temer reuniu 80 pessoas, segundo a Polícia Militar – 200 segundo os organizadores. O grupo acabou se juntando ao desfile cívico. Houve manifestação também em Piracicaba, com cerca de 100 pessoas, segundo a organização. O grupo se reuniu na rotatória do anel viário e caminhou até a praça central, aos gritos de “Fora, Temer”. A PM não contabilizou os manifestantes. Houve ato também em Itapetininga, com 50 e 80 participantes, respectivamente, segundo a Polícia Militar.

Fonte: Estadao Conteudo