Imprensa internacional dá destaque à morte de Teori Zavascki

A imprensa internacional repercutiu as informações sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro, hoje.

Os jornais Washington Post e ABC News, com informações da Associated Press, e o El Pais, Clarín e BBC informaram que a morte foi confirmada pelo filho do ministro, Francisco Prehn Zavascki, através de seu Facebook, minutos após também escrever que seu pai estava na lista de passageiros do avião.

Segundo o El Pais, “todos os olhos políticos do país seguiam os passos” de Zavascki devido a seu papel nas investigações da Lava Jato. “Se esperava que Teori Zavascki decidisse em fevereiro se aceitaria as confissões que implicavam centenas de políticos, incluindo os núcleos duros do governo atual, de Michel Temer, e do anterior, de Dilma Rousseff”, de acordo com o jornal.

De acordo com a BBC, Teori era responsável por uma investigação massiva de corrupção relacionada com a Petrobras que levou à prisão de “dezenas de políticos e alguns dos empresários mais ricos do Brasil”.

Fonte: Estadao Conteudo