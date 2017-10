Há um sentimento para que Aécio deixe a presidência do PSDB, diz Cunha Lima

O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), disse nesta quarta-feira que há um “sentimento” no PSDB para que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) deixe a presidência do partido. A declaração de Cunha Lima reforça o recado do presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), que afirmou que o mineiro não tem mais condições de permanecer à frente do partido.

“É um ato unilateral. Mas existe um sentimento no partido de que ele deve formalizar a saída. isso é inegável. Acho que a manifestação pública que eu fiz e que o senador Tasso fez vai ter algum efeito na reflexão de Aécio Neves, mas isso não retira o caráter unilateral da decisão”, afirmou o senador.

Cunha Lima rechaçou a tese de que a parceria entre PSDB e PMDB para barrar as medidas cautelares contra Aécio vá se converter em votos favoráveis ao presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, que analisa a segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o peemedebista.

“A imprensa faz uma leitura, e os fatos vão desmentir, de que houve um acordo entre PSDB e PMDB. Semana que vem vai ter painel na Câmara e vocês vão observar que não haverá mudança substancial na posição do PSDB”, disse em relação à denúncia contra Temer. “Não há nenhuma correlação entre o que houve ontem aqui no Senado e o que acontecerá na Câmara”.

Fonte: Estadao Conteudo