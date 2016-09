Grito dos excluídos em SP é aberto aos gritos de ‘Fora Temer’

Com faixas e gritos de ordem “Fora Temer”, foi aberto por volta das 11h desta quarta-feira, 7, o 20º Grito dos Excluídos na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Além do mote permanente “A Vida em Primeiro Lugar”, o ato este ano tem como lema “Esse sistema é insuportável. Exclui, degrada e mata”.

O grito é organizado pelo Fórum das Pastorais Sociais, centrais sindicais e entidades ligadas aos movimentos sociais. “O grito, que este ano completa 22 anos em Aparecida, tem o objetivo de chamar a atenção para os problemas da falta de moradia, emprego, educação, imigrantes e refugiados”, descreve o coordenador da Pastoral Operária, Paulo Pedine.

Ao discursar no ato, a deputada Luiza Erundina, candidata do PSOL à prefeitura de São Paulo, emocionou-se ao lembrar que a maioria dos excluídos na capital Paulista é como ela, de origem nordestina. “Temos muitos moradores de rua nas cidades porque os governos nunca fizeram a reforma agrária”, disse. Com voz embargada, Erundina chegou a pedir desculpas e justificou: “Porque esse assunto me toca muito porque também sou filha de camponeses”.

Após discursos e manifestações culturais na Praça da Sé, no centro, haverá uma marcha até a igreja da Paz, no baixo Glicério, também na área central, que realiza um trabalho de acolhimento a imigrantes e refugiados.

Fonte: Estadao Conteudo