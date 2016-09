Grace Mendonça será primeira mulher a integrar primeiro escalão do governo Temer

A nova Advogada-Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, que substituirá Fabio Medina Osório, exonerado hoje do posto, é funcionária de carreira da AGU desde 2001 e será a primeira mulher a integrar o primeiro escalão do governo Michel Temer.

Nascida em 17 de outubro de 1968, Grace é natural de Januária (MG), casada e tem três filhas. Bacharel em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, especialista em Direito Processual Civil e mestranda em Direito Constitucional, Grace foi professora titular de Direito Constitucional, Processual Civil e Direito Administrativo na Universidade Católica de Brasília entre os anos de 2002 e 2015.

Antes de ingressar na AGU, em 2001, Grace foi assessora do subprocurador-geral da República (1995 a 2001) e advogada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP (1992 a 1995). Desde 2003, a advogada da União está no comando da Secretaria-Geral de Contencioso (SGCT), órgão responsável por representar judicialmente a União no Supremo Tribunal Federal (STF).

O perfil de Grace publicado pela pasta destaca ainda que a defesa da constitucionalidade da Lei Maria da Penha e a atuação da ministra nas ações relacionadas às dívidas dos Estados e à minirreforma eleitoral. Nas causas defendidas pela ministra estão ainda a constitucionalidade da legislação referente aos campos eletromagnéticos e a obrigatoriedade de matrícula de portadores de necessidades especiais em escolas privadas.

Na AGU, Grace também já exerceu os cargos de adjunta do advogado-Geral da União e de coordenadora-geral do gabinete do advogado-geral da União, além de, interinamente, o cargo de advogada-geral da União.

Logo após o anúncio do Planalto que confirmou a nomeação de Grace no lugar de Fábio Medina Osório, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, usou o Twitter para agradecer o ex-ministro e dar boas-vindas à ministra. “Agradeço ao brilhante Adv. Fábio M Osorio, convidado por mim para o exercício do cargo, pelos relevantes serviços que prosseguirão na AGU”, disse, ressaltando a escolha de Grace. “O Presidente Michel Temer nomeou para a AGU a Doutora Grace Mendonça, com respeitável atuação no STF, em defesa da união, há 15 anos.”

Fonte: Estadao Conteudo