Governo publica nomeação de Grace Mendonça para AGU e exoneração de Medina

O governo interino de Michel Temer publicou nesta sexta-feira, 9, edição extra do Diário Oficial da União (DOU) para formalizar a nomeação de Grace Maria Fernandes Mendonça para o cargo de advogada-geral da União, no lugar de Fábio Medina Osório, cuja exoneração veio na mesma edição do documento.

A substituição foi antecipada mais cedo por Vera Magalhães, colunista do Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Antes da publicação, o Palácio do Planalto também já havia confirmado a mudança por meio de nota.

Grace é funcionária de carreira da AGU e era responsável pelo acompanhamento das ações no Supremo Tribunal Federal (STF), como secretária-geral de Contencioso, cargo do qual foi exonerada hoje. O governo não conta mais com a AGU como ministério, mas vai enviar uma Proposta de Emenda à Constituição ao Congresso para garantir que o Advogado-Geral da União tenha as mesmas prerrogativas de ministro.

Fonte: Estadao Conteudo