Governo interino nomeia dois diretores da ANTT

O governo interino de Michel Temer nomeou dois novos diretores da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme decretos publicados no Diário Oficial da União (DOU). Foram nomeados Mário Rodrigues Júnior e Elisabeth Alves da Silva Braga, ambos com mandato até 18 de fevereiro de 2020.

No Ministério da Fazenda, também houve mudanças. Foram nomeados Pedro Calhman de Miranda, para o cargo de subsecretário de Regulação e Infraestrutura da Secretaria de Acompanhamento Econômico; Adriano Pereira de Paula, para subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional; e Paulo José dos Reis Souza, como diretor de Programa da Secretaria Executiva da pasta. Souza já atuava na Fazenda, no cargo de subsecretário de Política Fiscal do Tesouro Nacional, do qual foi exonerado nesta sexta-feira, 26.

