Governo atende PR e reabre Pampulha para voos de longa distância

O governo reabriu o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para voos de longa distância. A decisão, publicada nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial, atende a um pleito do PR no dia da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados.

Até a terça-feira, 24, Pampulha operava apenas voos regionais e táxi aéreo. Essa medida ajudava a aumentar o movimento no aeroporto de Confins, também na capital mineira, concedido à iniciativa privada em 2013.

A reabertura se deu por meio de uma portaria do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A pasta confirmou a informação.

Fonte: Estadao Conteudo