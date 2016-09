Governo acompanha manifestações com preocupações com quebra quebra no feriado

O governo estará acompanhando com atenção especial as manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo, na manhã deste 7 de setembro. Há uma preocupação muito grande com a possibilidade de quebra quebra serem promovidos por black blocs. Os monitoramentos feitos pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e demais órgãos de inteligência do governo apontam como preocupantes as possíveis manifestações violentas, com a atuação dos black blocs que reapareceram nos últimos protestos. O governo também está monitorando as redes sociais e muitas das convocações para os protestos deste 7 de setembro apontam nesta direção. POr conta disso, os órgãos de segurança foram alertados para evitar ainda que haja problemas nos desfiles que ocorrerão pela manhã em vários pontos do país.

Apesar do reforço da segurança em Brasília, na capital federal, não são esperadas ações mais violentas dos manifestantes. De qualquer forma, o forte esquema preventivo será mantido pelo governo. (Tânia Monteiro)

Fonte: Estadao Conteudo