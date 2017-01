Gay evangélico é nomeado por Crivella para cuidar dos direitos de LGBTs no Rio

Tweet no Twitter

Filiado ao PRB, mesmo partido do prefeito Marcelo Crivella, Nélio Georgini foi nomeado como chefe da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS) da prefeitura carioca. Antes de ocupar o cargo, ele era coordenador de Educação do PRB do Rio de Janeiro.

Com 41 anos, presbiteriano e casado com o bancário Ronie Adams, ele vibrou com o convite, como disse ao jornal O Dia. “Estou conhecendo minha equipe. Adorei o convite que tanto preenche meu cérebro, quanto meu coração”, afirmou, dizendo que o rótulo de homofóbico não deve ser dado ao seu partido, o PRB. “Tanto não é que estou lá há cinco anos”.

Formado em Letras e especialista em empreendedorismo e Gestão de Novos Negócios, Georgini revelou ao jornal carioca que foi colega de turma do deputado Flávio Bolsonaro (PSC), derrotado por Crivella na eleição para prefeitura. “Além de ser um gato, é inteligente. Não tive problema com ele”, elogiou.