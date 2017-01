Foto de Eike com cabelo raspado movimenta redes sociais

Tweet no Twitter

Quando as fotos do empresário Eike Batista no presídio Ary Franco começaram a ser divulgadas na redes sociais, uma dúvida assolou milhares de internautas: Eike teve o cabelo raspado ou, simplesmente, a peruca confiscada pela polícia?

A resposta quem dá é o próprio empresário durante uma entrevista em 2010 para a jornalista Marília Gabriela, na TV Cultura. Na ocasião, Marília Gabriela comentou que muitas pessoas tinham reparado no “topete novo” que o empresário exibia. Sem fugir da pergunta, Eike respondeu: “Tricosalus! É um tratamento revolucionário”.

Sim, Tricosalus! Representantes da clínica não foram encontrados para se manifestar, mas matérias da época da revelação informam que o tratamento, que pode ter custado mais de R$ 35 mil, consistia na utilização de medicamentos, como vapor de ozônio, laser, esfoliamentos com jojaba e aplicação de fios.

A foto, no entanto, suscitou brincadeiras até mesmo entre familiares de outros presos. Uma delas, que preferiu não se identificar, jurou até ter tocado a suposta peruca, que estaria nas mãos de policiais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

