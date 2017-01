Filhos de Eike mantiveram rotina de luxo após início das investigações

As investigações da Lava Jato e a iminência da prisão de Eike Batista não mudaram a rotina de viagens internacionais dos filhos do empresário. Nos últimos meses, Thor Batista, de 25 anos, que assumiu os negócios da família, viajou com a namorada Lunara Campos para destinos luxuosos como St Barth, Dubai, Maldivas. O casal passou o Réveillon em Londres. Já Olin, de 21, que criou campanha virtual em defesa do pai, esteve na Alemanha, Miami e Barcelona com a mãe, Luma de Oliveira.

Enquanto Eike estava foragido em Nova York, Olin esquiava com amigos no Colorado e seguiu para Las Vegas. A hashtag criada por ele para demonstrar apoio ao pai passou a ser usada de forma irônica nas redes sociais.

A derrocada enfrentada pelas empresas do grupo X não se refletiu nos hábitos da família. Em fotos no Instagram e Facebook, Lunara e Thor ostentaram uma rotina de luxo. Na virada do ano, estavam em Londres. Hospedaram-se na suíte presidencial do Hotel Shangri-la, no centro de Londres. Ali, tinham a vista panorâmica de 180 graus para o Tâmisa, Tower Bridge, Catedral de St Paul, Shakespeare’s Globe Theatre, além de sala de jantar para dez convidados, escritório, banheira de hidromassagem, numa área de 188 metros quadrados. A diária sai a R$ 33.500 reais.

Lunara deslumbrou-se com a estada. “Todos os dias nos mandavam frutas frescas para o quarto e às vezes alguns docinhos, uma delícia. Quarto com muita tecnologia, banheiro ótimo com diversos acessórios e Wi-Fi muito bom. A piscina fica localizada no 52º andar! Ah, o cheirinho do hotel é maravilhoso! Até trouxe para usar por aqui”, contou a namorada de Thor em entrevista ao colunista social Zé Ronaldo Müller. Na passagem pela cidade, o casal frequentou o restaurante do icônico Hotel Ritz. O cotidiano de viagens luxuosas é revelado pela modelo para seus 16,7 mil seguidores no Instagram e 4,6 mil no Facebook.

Já Olin, que atua como DJ, é mais discreto nas suas postagens. Por suas publicações ou de seus amigos, é possível ver que ele esteve em locais como Miami, Barcelona e na recente viagem pelos Estados Unidos. De lá, deu início à campanha em defesa do pai. “Está na hora de passar as coisas a limpo. Estamos com você, pai.

#ForçaEikeEstamosComVoce”, escreveu.

A publicação recebeu a solidariedade de internautas, mas também fez surgir uma série de memes ironizando a campanha. Entre as publicações que reproduziram a hashtag, há fotos de presos em celas superlotadas, montagens com o casal Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo, e o ex-goleiro Bruno e seu cúmplice na morte de Elisa Samúdio, Luiz Henrique Romão, o Macarrão.

