Filho de Eike faz campanha pelo pai em rede social

Preso em Bangu suspeito de pagar propina ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB), o empresário Eike Batista ganhou mensagens de apoio e até uma campanha promovida por um dos filhos nas redes sociais. “Está na hora de passar as coisas a limpo. Estamos com você pai. #ForçaEikeEstamosComVoce”, publicou Olin Batista, de 21 anos, o caçula do empresário com a ex-mulher Luma de Oliveira. A ex-modelo também defendeu o ex em postagens.

Após a publicação, a hashtag criada por Olin, que também foi compartilhada pela atual mulher de Eike, Flávia Sampaio, passou a ser usada de forma irônica nas redes. Em uma delas, detentos aparecem ao lado da mensagem.

As publicações de apoio fogem do padrão das postagens dos filhos de Eike, que nos últimos meses exibiam uma rotina de viagens internacionais.

Nos últimos meses, Thor Batista, de 25 anos, que assumiu os negócios da família, viajou com a namorada Lunara Campos para destinos como Saint Barth, Dubai e Maldivas. O casal passou o réveillon em Londres hospedado na suíte presidencial do Hotel Shangri-la, que tem diárias a R$ 33,5 mil.

Lunara deslumbrou-se com a estada. “Todos os dias nos mandavam frutas frescas para o quarto e às vezes alguns docinhos, uma delicia. Quarto com muita tecnologia, banheiro ótimo com diversos acessórios e Wi-Fi muito bom. A piscina fica localizada no 52.º andar! Ah, o cheirinho do hotel é maravilhoso!”, contou Lunara em entrevista ao colunista social Zé Ronaldo Müller.

Já Olin, que atua como DJ, é mais discreto. Mas, por suas postagens, é possível identificar que ele esteve na Alemanha, Miami e Barcelona. Enquanto Eike estava foragido, Olin publicou foto esquiando com amigos no Colorado, nos EUA. Procurados pela reportagem, os familiares de Eike não quiseram se manifestar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo