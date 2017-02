Fachin é ‘ótima’ escolha para relatoria da Lava Jato, diz Padilha

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que achou “ótima” a escolha do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a relatoria da Operação Lava Jato na Corte. “Toda a composição da Segunda Turma é absolutamente singular sob o ponto de vista da qualificação pessoal. Caindo para qualquer um dos cinco, cairia muito bem. E com o Fachin, caiu muito bem”, comentou.

Através de sorteio eletrônico, pela manhã, Fachin foi escolhido entre os integrantes da Segunda Turma para assumir os processos da Lava Jato, função antes exercida por Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no último dia 19. Além de Fachin, atualmente o colegiado é formado pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Gilmar Mendes.

Segundo Padilha, o presidente Michel Temer irá anunciar “em breve” o nome do substituto para a vaga de Teori no Supremo. “Temer tem dito que procura um perfil o mais próximo possível do ministro Teori Zavascki. Claro, igual é impossível, mas tão mais próximo quanto possível é o que ele está procurando”, contou o ministro-chefe da Casa Civil.

Padilha participou nesta quinta-feira, 2, de cerimônia no Congresso Nacional para abertura do ano legislativo. Ele representou o chefe do Poder Executivo, que desistiu de participar da cerimônia por receio de manifestações. Segundo Padilha, contudo, Temer não veio porque é tradição que o chefe da Casa Civil participe do evento. “Incomum seria se o presidente viesse”, declarou.

