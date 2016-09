Ex-prefeito de Campinas-SP tem candidatura negada

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Justiça Eleitoral negou ontem o registro da candidatura do ex-prefeito de Campinas Hélio de Oliveira Santos (PDT), conhecido como Dr. Hélio, que tentava voltar ao Palácio dos Jequitibás. Ele foi cassado, em 2011, por omissão e negligência em supostas fraudes em contratos públicos.

O Ministério Público Eleitoral havia impugnado o registro da candidatura no dia 23 de agosto. Dr. Hélio, que comandou o Executivo campineiro por dois mandatos – foi cassado no segundo -, tinha se tornado inelegível até 2024 após ter três contas reprovadas pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A decisão de negar o registro da candidatura foi do juiz Sérgio Araújo Gomes, da 33ª Zona Eleitoral de Campinas. Além das duas rejeições há a ausência de certidão de quitação eleitoral.

A defesa do pedetista, contudo, afirmou que irá recorrer da decisão no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Pesquisa. Em pesquisa Ibope divulgada no mês passado, o pedetista apareceu na segunda colocação, com 12% das intenções de votos. Considerando apenas os votos válidos, o patamar subia para 17%.

Contudo, a rejeição de Hélio, segundo o Ibope, era de 60% – superior a todos os outros candidatos somados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo