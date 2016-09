Ex-AGU de Dilma elogia nova advogada-geral da União de Temer

O ex-advogado-geral da União Luís Inácio Adams do governo Dilma Rousseff elogiou a nova titular do cargo, Grace Mendonça, empossada pelo presidente Michel Temer nesta quarta-feira, 14. “Sou um grande entusiasta da doutora Grace. Ela tem conhecimento da máquina federal e reconhecimento da categoria”, disse Adams, que participou da cerimônia de posse no Palácio do Planalto.

Para o ex-AGU, é importante ter uma “pessoa do calibre” de Grace para o cargo neste momento pelo qual passa o País.

Ele também minimizou as críticas feitas por Fábio Medina Osório, que foi demitido do posto na semana passada e acusou o governo e a própria Grace de tentar esvaziar as investigações da Operação Lava Jato. “Tenho certeza que ele (Medina) se arrependeu das declarações, principalmente às dirigidas a Grace”, disse.

“Ecumênico”

Adams deixou a AGU em fevereiro, em meio ao processo de impeachment. Ele foi substituído pelo então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que foi o responsável pela defesa de Dilma no processo.

Depois de um período de quarentena, ele vai comandar a filial do escritório Tauil & Chequer, em Brasília. O grupo foi parceiro da firma americana que assessorou a Petrobras na época da polêmica compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.

A festa de inauguração, em um restaurante em Brasília na noite da última terça-feira, reuniu tanto nomes do antigo governo, como Cardozo, como personalidades mais alinhadas ao novo presidente, como o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

Durante a inauguração, Adams brincou dizendo que, depois que deixou o governo, prezava por ambientes mais “ecumênicos”.

