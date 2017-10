Eunício cancela reunião de líderes e recebe Renan na residência oficial

Na véspera da votação no Senado que pode manter ou revogar o afastamento do senador Aécio Neves (PMDB-MG), o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), esteve reunido com aliados na residência oficial para tratar da questão. O encontro se repetiu na manhã desta terça-feira, 17. No início da tarde, ele cancelou a reunião de líderes e recebeu o senador Renan Calheiros (PMDB-AL).

Ontem, Eunício também recebeu a visita do presidente Michel Temer. Além disso, esteve com o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), considerado um dos principais aliados de Aécio e responsável pela interlocução junto aos senadores neste momento, junto com o líder da bancada, senador Paulo Bauer (SC).

Embora Eunício tenha sinalizado que prefere manter a sessão do plenário marcada para hoje, alguns parlamentares estranharam a decisão do presidente de suspender a reunião de líderes, que ocorreria no início da tarde desta terça e serve para discutir a pauta da semana.

Desde ontem, aliados de Aécio temem que o tucano não consiga reunir os 41 votos necessários para derrubar a decisão do STF. Por conta disso, parlamentares e técnicos estudam uma manobra para que os defensores do afastamento de Aécio também precisem reunir um mínimo de 41 votos para manter a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Caso nenhum dos lados consiga reunir este número, a votação poderia ser adiada.

A tese é baseada no parágrafo segundo do artigo 53 da Constituição, que determina que: “Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”. Para a ala que defende Aécio, não fica claro no artigo como seria a forma de resolução da prisão durante a votação.

Fonte: Estadao Conteudo