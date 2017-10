‘Estou concentrado 100% no Ministério’, diz Meirelles sobre candidatura

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que não perde tempo com hipóteses sobre possíveis candidaturas, ao comentar as eleições de 2018. “Essa questão de quem serão os candidatos é assunto que será decidido no segundo trimestre do ano que vem”, disse o ministro ontem, durante encontro em São Paulo com empresários franceses e brasileiros promovido pela Câmara de Comércio França-Brasil.

Questionado sobre eventual candidatura, Meirelles afirmou: “Eu não sou pré-candidato, estou hoje concentrado 100% no meu trabalho no Ministério da Fazenda. Estou totalmente concentrado na agenda econômica e na trajetória de crescimento do País”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

