Escândalos em licitações viram rotina na vida do ministro da Saúde

Além de ter seu nome envolvido em sucessivos confrontos com servidores, como revelou matéria do Jornal de Brasília nessa terça-feira (10), o atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, é uma máquina de colecionar escândalos em licitações. Em menos de um ano à frente da pasta, Ricardo Barros responde no Tribunal de Contas da União a oito representações por diferentes certames licitatórios, tornando-o recordista no governo em número de processos do gênero.

Esse fato, no entanto, não surpreende quem acompanha a trajetória do ministro, como é o caso do Ministério Público do Paraná. Constam no currículo de Barros ações que passam por prejuízo a servidores, compra indevida de coletores de lixo, remissão tributária a aliados e mais recentemente, um inquérito sobre a contratação de serviços publicitários.

No ano passado, a contratação de serviços de publicidade pela pasta transformou-se em batalha judicial. Alegando supostas irregularidades no certame, empresas concorrentes planejam contestar o resultado na Justiça.

Segundo investigação do Ministério Público, Ricardo Barros teria influenciado o resultado de licitação de publicidade no seu estado, o Paraná

Já o Ministério Público do Paraná abriu inquérito para apurar fortes indícios de irregularidades em um contrato de R$ 7,5 milhões de publicidade selado pela prefeitura de Maringá (PR), em 2011. Segundo a 1ª Promotoria de Justiça de Maringá, Barros é um dos pivôs do caso.

Saiba mais O inquérito está em fase de definição em duas instâncias. Na esfera civil, a Justiça do Paraná decidirá se acolhe a denúncia no primeiro semestre deste ano. Conforme o resultado, as investigações poderão ser arquivadas ou gerar ação civil pública.

Como o ministro tem foro privilegiado, uma eventual ação deverá ser encaminhada para análise da Procuradoria-Geral da Republica (PGR) e para o Supremo Tribunal Federal (PGR). Em outra frente, o caso gerou um procedimento criminal que já está nas mãos do procurador-geral República, Rodrigo Janot. A peça jurídica ainda está em fase de análise.

Barros decidiu ainda contratar, para a transferência de vários órgãos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sem licitação, um prédio do empresário Paulo Octávio, que também é filiado ao PP, partido do ministro.

Segundo o inquérito, o então secretário da Indústria e Comércio do Paraná, o deputado licenciado Ricardo Barros teria telefonado para a prefeitura de Maringá e nessa conversa, gravada, procurado direcionar o resultado da licitação. Na época, o prefeito do município era Sílvio de Barros, irmão de Ricardo. Do outro lado da linha da suposta conversa comprometedora encontrava-se o chefe de gabinete do prefeito. As gravações haviam sido autorizadas pelo Tribunal de Justiça.

Desde a explosão do escândalo, Barros alega inocência. Procurado pela reportagem do Jornal de Brasília, o Ministério da Saúde disse em nota que Ricardo Barros ocupava na época secretaria sem relação direta com a licitação.

Ricardo Barros assumiu a pasta da Saúde com o discurso de austeridade e economia de gastos públicos. No entanto, sua administração tem sido marcada por episódios controversos.

Suspeita em licitação bilionária

Quatro empresas para gerenciar R$ 1 bilhão em publicidade. A última licitação do Ministério da Saúde para a contratação de serviços publicitários atraiu a atenção de 38 empresas pelo Brasil. Ao final do certame, a pasta escolheu as agências Fields 360, Calia, Nova S/B e Cia da Comunicação e Publicidade. No entanto, empresas participantes apontaram movimentações suspeitas antes da decisão.

Sob o comando de um assessor do ministério, uma funcionária teria levados os documentos do certame da sala de avaliação da licitação para outro local do pasta. Para deixar o situação ainda mais estranha, as informações teriam sido fotocopiadas. Tudo isso antes do martelo batido. O caso fica ainda mais peculiar pelo fato de certas empresas vitoriosas nutrirem relações muito estreitas com membros do governo. Obviamente, algumas agências derrotadas decidiram questionar legalmente a licitação após este episódio.

Em nota pública, o Ministério da Saúde rechaçou qualquer possibilidade de irregularidade na licitação. “Causa estranheza que a lisura do certame seja questionada apenas após o anúncio das empresas classificadas. Em nenhum momento, ao longo dos mais de três meses passados desde o lançamento do edital, houve qualquer espécie de contestação”, escreveu a pasta. Segundo o ministério, o certame seguiu dos todos os passos da legislação específica.