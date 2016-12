Em mensagem de fim de ano, Lula pede mudanças na economia e eleição antecipada

Em mensagem de fim de ano divulgada na tarde desta quinta-feira, 22, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu mudanças na política econômica do governo Michel Temer e cobrou a antecipação das eleições presidenciais de 2018.

“Primeiro nós sabemos que é preciso restabelecer a democracia e só pode fazer o que estou falando um presidente que tenha respaldo popular e respaldo popular chama-se voto na urna. Portanto é preciso antecipar o processo eleitoral. É preciso que o povo volte a eleger um presidente pelo voto direto”, diz Lula no vídeo de aproximadamente três minutos divulgado em sua página no Facebook.

Com um discurso em tom eleitoral, o ex-presidente critica e pede mudanças na política econômica de Michel Temer – cujo responsável, Henrique Meirelles, integrou os governos do petista. “O governo não pode só falar em corte. É preciso mudar o tom da música. O país está parado e vai continuar se o governo não mudar a política econômica”, diz Lula que, na sequência, se coloca como alternativa ao dizer que está “falando com conhecimento de causa porque já fiz isso uma vez”.

De acordo com Lula, o foco da política econômica deveria ser a geração de empregos e o crescimento do PIB com a inclusão “do povo” no processo de reconstrução econômica. “Nós já provamos que é possível o Brasil ser motivo de orgulho. Passamos 12 anos em que cada Natal era motivo de muita festa”, afirma Lula. “O povo brasileiro precisa sonhar. E somente nós juntos seremos capazes de reconstruir este país economicamente e politicamente. Que 2017 seja o ano de recuperação do nosso país”, completa o ex-presidente.

Fonte: Estadao Conteudo