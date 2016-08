Eleições em Padre Bernardo: objetivo de todos é a criação de empregos

Eric Zambon

O que acontece em Padre Bernardo (GO), na Região Metropolitana, é problema do brasiliense também. Às vésperas de eleições municipais, com primeiro turno marcado para 2 de outubro, a relação entre a cidade goiana e Brasília será um dos pilares nas campanhas políticas para a prefeitura, ao lado da Saúde e geração de empregos locais. Os 19,2 mil eleitores decidirão entre manter a atual gestão do prefeito Claudiênio (PSDB) ou apostar na candidata de oposição Doutora Aline (PDT).

Claudiênio, de 48 anos, se orgulha de ter limpado a cidade e combatido a proliferação de doenças no processo. “Tiramos 4,1 mil carretas de entulho e lixo de dentro da cidade. Demos uma geral, pois a cidade estava infestada em dengue. Eram quase mil casos quando assumi, agora está insignificante”, orgulha-se. Sua opositora, Doutora Aline, de 34, se fortaleceu junto à grande zona rural do município, por atuar junto aos 14 assentamentos rurais dos distritos, e aposta na plataforma de geração de empregos dentro de Padre Bernardo.

“A gente tem de olhar para o pequeno produtor porque o grande não encontra obstáculo para colocar seu produto no Ceasa do DF, o pequeno sim”, explica a candidata. “Temos que trabalhar junto aos assentamentos, montar uma cooperativa e organizar a produção para fazer parcerias melhores com Brasília”, diz. Ela também enfatiza uma proposta que o prefeito Claudiênio compartilha, a implementação de um parque industrial no município.

Dependência

O município a 115 km da capital envia seis ônibus a faculdades candangas todos os dias e é um dos responsáveis por encher as prateleiras das Centrais de Abastecimento (Ceasa). A relação mais importante envolve a Saúde. “Os problemas de Brasília serão amenizados se nos ajudarem ”, resume Claudiênio, lembrando que a maioria dos cerca de 30 mil habitantes da cidade busca os serviços no DF devido à falta de estrutura da cidade.

Sobra prédio, diz oposição

“Poderiam enviar equipamentos, não precisa nem de recursos”, clama o prefeito, lembrando que muitos carros do município têm placas do DF e, portanto, pagam impostos ao Governo de Brasília.

A candidata Doutora Aaline, porém, acusa o atual prefeito de ter construído muitos prédios sem atentar para a necessidade de existir um número mínimo de profissionais para ocupá-los. “Criou postos de saúde, mas eles estão sem médicos. Ele fez espaço físico, mas sem a operacionalização”, critica.

Eleitorado indeciso

O técnico agrícola Juarez da Costa Silva, de 43 anos, destaca a necessidade de melhor atendimento na Saúde e na segurança. “E também precisamos de mais tratores para fazer nosso serviço”, reivindica, em alusão ao programa da prefeitura que subsidia aluguel de equipamentos para pequenos agricultores.

O mestre de obras Deber Silva de Assis, de 50 anos, é mais direto. “Está tudo ruim. Segurança, Saúde, enfim”, critica. Para ele, os secretários municipais “empurram o serviço com a barriga” e problemas como a drenagem pluvial das ruas nunca são sanados. “Quando chove a cidade fica horrível”, dispara.

O atual prefeito reconhece os problemas, mas diz ter sido atrapalhado por dívidas herdadas. “No primeiro mês de governo, a Justiça bloqueou R$ 800 mil, depois bloquearam mais R$ 750 mil”, argumenta. Ele ainda alfineta a oposição ao sugerir que eles conquistaram apoio na zona rural com dinheiro, enquanto ele se valeu do trabalho.

“O pessoal da zona rural apenas precisava de um pouco de atenção”, devolve Doutora Aline.

Saiba mais

O município de Padre Bernardo tem cerca de 3,2 mil km2 de área e é composta por seis distritos, além de 14 assentamentos do Movimento Sem Terra (MST), coordenados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

A prefeitura reclama, porém, que o Incra nunca colocou um centavo no fundo de manutenção dos assentamentos e, portanto, tornou-se obrigação do município sustentá-los.

Padre Bernardo foi elevado de distrito de Luziânia a município independente em 1963, mas a fundação aconteceu em 1957.