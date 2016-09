Eldorado: PF cumpre busca e apreensão na empresa, mas mandado não informa razões

A Eldorado Brasil Celulose distribuiu comunicado na tarde desta segunda-feira, 5, informando que a Polícia Federal está cumprindo mandado de busca e apreensão em suas dependências em São Paulo. Segundo a empresa, os termos do mandado não fornecem “mais informações sobre as razões e objetivo desta ação”.

“Dentro de sua política de transparência, a Eldorado colabora com a investigação em curso e está prestando todas as informações solicitadas”, diz a companhia, que reforça no comunicado que “cumpre integralmente” com a legislação em vigor.

Pela manhã, a assessoria de imprensa da JBS informou que a Polícia Federal estava na sede da holding J&F e que as buscas eram direcionadas à Eldorado. Além da Eldorado, a J&F controla ainda a JBS, Alpargatas, Vigor, Banco Original, Oklahoma e Canal Rural.

Hoje foi deflagrada a Operação Greenfield, contra desvios de R$ 8 bilhões nos fundos de pensão Funcef, Petros, Previ e Postalis, que determinou o sequestro e o bloqueio de 90 imóveis, 139 automóveis, uma aeronave, além de valores em contas bancárias, cotas e ações de empresas e títulos mobiliários. A ordem judicial é da 10ª Vara Federal, de Brasília, e alcança também bens e ativos de 103 pessoas físicas e jurídicas.

Fonte: Estadao Conteudo