Eike Batista terá que suspender remédio contra impotência sexual

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Eike Batista, preso na última segunda-feira (30), pode levar até seis meses para conseguir uma visita íntima na Penitenciária Bandeira Stampa, no Complexo de Gericinó.

Até que o benefício seja concedido, Eike deverá suspender o uso contínuo de Cialis, remédio contra a impotência sexual. O empresário já admitiu o uso do comprimido para amigos. As informações são do Extra.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a entrada de remédios deste tipo só é permitida se comprovada por um atestado médico.