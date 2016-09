Edinho Silva lidera disputa em Araraquara (SP) com 34 pontos de vantagem

Pesquisa Ibope realizada em Araraquara (SP) aponta a liderança do ex-ministro Edinho Silva (PT) na disputa pela prefeitura, com 46% das intenções de voto, 34 pontos à frente da 2ª colocada, Edna Martins (PSDB) com 12%. Ela está empatada tecnicamente com Aluísio Boi (PMDB), 10%, e João Farias (PRB), 5%.<p><p>Completam a lista de candidatos Ninbo Mengatti (PSB), com 4%, e Célio Peliciari (PSOL) com 2%. Dos entrevistados, 15% declararam que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto que 6% não sabem ainda ou não quiseram responder em quem depositarão o voto para prefeito. O instituto ouviu 504 eleitores entre dias 11 e 14 de setembro.<p><p>A pesquisa Ibope, contratada pela EPTV, afiliada da TV Globo, foi divulgada na noite desta quinta-feira, 15. De acordo com o instituto, a margem de erro é de quatro pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) com o número 05116/2016.<p><p><b>Repercussão</b><p><p>Edinho Silva foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social no governo de Dilma Rousseff. Entretanto, atribui seu bom desempenho nas pesquisas a sua primeira passagem pela Prefeitura da cidade, onde esteve em dois mandatos (2001-2008). "Agradeço muito à população de Araraquara pelo reconhecimento do meu trabalho como prefeito", declarou. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo