E-mails reforçam ligação de Marcelo Odebrecht com ‘setor de propinas’

E-mails apreendidos pela Operação Lava Jato na sede do Grupo Odebrecht, em junho de 2015, reforçaram o rol de provas da participação do presidente afastado do Marcelo Bahia Odebrecht com o Setor de Operações Estruturadas – departamento que cuidava dos pagamentos de propina e caixa 2 da empreiteira, no esquema de corrupção descoberto na Petrobrás.

Uma dessas mensagens eletrônicas, de julho de 2009, registra reunião com executivos para tratar da “avaliação do primeiro semestre e planejamento para o segundo semestre” do setor com “MO”.

“Darci, Gostaria de agendar reunido com MO com os copiados acima para a segunda semana de agosto. Assunto: Operações Estruturadas – avaliação do primeiro semestre e planejamento para o segundo semestre. Duração: 1h. Grato”, escreveu Paulo Cesena, presidente da Odebrecht TransPort, em e-mail enviado às 23h49 do dia 19 de julho de 2009.

A mensagem foi encaminhada para Darci Luz, secretária de Marcelo Odebrecht, com cópia para o empreiteiro e para os executivos Hilberto da Silva Filho, principal responsável executivo pelo Setor de Operação Estruturas, e Adriano Juca. No assunto: “Reunião com MO”.

Marcelo Odebrecht, identificado nas mensagens como “MO”, foi preso em 19 de junho de 2015 na Operação Erga Omnes, 14ª fase da Lava Jato. Foi condenado em março deste ano a 19 anos e 4 meses de prisão. Acusado pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, ele ainda deve ser condenado em pelo menos outros dois processos abertos na Justiça Federal, em Curitiba.

A mensagem acima e outras constam de um documento de 29 páginas anexado aos autos da Lava Jato. O material embasou “questionamentos feitos à colaboradora Maria Lúcia Guimarães Tavares em 29 de abril de 2016 na Superintendência da Polícia Federal, no Paraná”.

A Polícia Federal quis saber da ex-secretária do alto escalão da Odebrecht Maria Lúcia Guimarães Tavares “quanto à ciência por parte de Marcelo Bahia Odebrecht funcionamento e real propósito do Setor de Operações Estruturadas, bem como da efetiva utilização do setor por parte do Diretor Presidente da Odebrecht”.

Fonte: Estadao Conteudo