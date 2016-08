Discurso de Dilma não vai mudar em nada o resultado, diz Aécio Neves

O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou nesta segunda-feira, 29, que a presidente afastada, Dilma Rousseff, fez um discurso político sem dar respostas para as acusações no processo a que responde por crime de responsabilidade. Para o tucano, que será o próximo a perguntar para Dilma logo após a retomada da sessão, a fala da petista não vai mudar em nada o resultado do julgamento.

“As respostas estão longe de serem objetivas”, criticou Aécio, para quem ela tem usado a falta de delimitação de tempo para fazer discurso político. “As ilegalidades cometidas não se restringem aos autos”, completou.

Fonte: Estadao Conteudo