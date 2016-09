Dilma usa rede social para lembrar apoio de seu governo a jogos paralímpicos

A ex-presidente Dilma Rousseff, que passa seu primeiro dia em Porto Alegre após deixar o Palácio da Alvorada ontem (06), usou a rede social Twitter para defender o apoio que seu governo deu aos Jogos Paralímpicos, cuja abertura acontece nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. “Hoje começam os Jogos Paralímpicos #Rio2016. Tenho muito orgulho do apoio que meu governo deu aos atletas. Os atletas paralímpicos brasileiro também tiveram o incentivo do Plano Brasil Medalhas e do Bolsa Pódio”, escreveu ela.

Fez menção ainda ao Centro Paralímpico Brasileiro e aos atletas paralímpicos brasileiros. “O meu governo se orgulha de ter implantado o Centro Paralímpico Brasileiro, um dos mais modernos do mundo em São Paulo. Nossos atletas treinaram no Centro. Vão trazer muitas medalhas e alegria para o povo brasileiro. Estou na torcida. #VitóriaParalímpicos”, acrescentou.

Segundo Dilma, os atletas paralímpicos brasileiros estão entre “os melhores do mundo e são um exemplo de superação, tenacidade, dedicação e força de vontade”.

Fonte: Estadao Conteudo