Dilma exerce o amplo direito à defesa e julgamento é democrático, diz PMDB

O PMDB, partido do presidente interino Michel Temer, publicou nesta segunda-feira, 29, uma mensagem nas redes sociais afirmando que a presidente afastada Dilma Rousseff (PT) está cumprindo seu amplo direito à defesa no Senado e que o julgamento é democrático.

“A presidente afastada Dilma Rousseff faz sua defesa no Senado, cumprindo os passos previstos na Constituição do Brasil e exercendo o amplo direito à sua defesa”, afirma o partido em mensagem no Facebook e no Twitter. O PMDB reproduziu um vídeo com trecho da fala de Dilma em seu discurso inicial, no momento em que ela fala que sofre “de novo com o sentimento de injustiça e o receio de que, mais uma vez, a democracia seja condenada junto comigo.”

Após trecho da fala de Dilma, a imagem é congelada sobre ela e aparece a frase: “Não se preocupe. A sua presença no Senado hoje é a comprovação de que esse julgamento é democrático”. Na imagem, o partido coloca a logomarca da campanha “O novo Brasil já começou”, que é usada desde o dia 26 de junho para promover o governo de Michel Temer.

Fonte: Estadao Conteudo