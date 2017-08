Dilma diz que eleição de 2018 terá ‘segundo tempo do golpe de Estado’

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou nesta sexta-feira (11) que o debate sobre as regras para a eleição de 2018 fazem parte do “segundo tempo” do “golpe de Estado” de que disse ter sido vítima. “Eles não podem dar o golpe e deixar que em 2018 volte tudo atrás. O segundo tempo do golpe será extremamente perigoso”, afirmou, durante um evento chamado Ato pela Reconstrução do Estado Democrático e de Direito, realizado na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou do evento.

“O golpe de Estado no Brasil foi um processo, está sendo e será um processo. A segunda etapa do golpe é gravíssima porque abre margem para outras etapas”, disse Dilma, que foi ovacionada por uma plateia formada por estudantes de direito e militantes de movimentos de esquerda. Em vários momentos do evento, antes e após o discurso, o público entoou em coro “Dilma, guerreira / do povo brasileiro”, “olê, olê, olá, Dilma, Dilma” e outras frases.

A ex-presidente defendeu Lula: “A condenação de Lula é uma imensa injustiça porque ele é inocente. Não há provas, indícios nem bases de sustentação nesse denúncia e condenação”, afirmou. Na avaliação de Dilma, a sequência de ataques a Lula é estratégia usada anteriormente pela ditadura: “Mantinham a gente na cadeia dividindo os processos. Eu mesma respondi a três”, afirmou.

Dilma afirmou que as gestões petistas estão sendo punidas pelos benefícios que concedeu às classes populares: “Essa denúncia se dá pelos nossos acertos, e não pelos erros. Não que a gente não tenha erros, nós temos, mas nós somos julgados pelos benefícios (às camadas sociais mais pobres)”

Dilma fez duras críticas ao governo de Michel Temer (PMDB): “Desmoralizaram 54,5 milhões de votos e tiram direitos da população”, afirmou, conclamando a plateia a “resistir”: “Nossa arma é a democracia. Temos que resistir, essa é a nossa arma”. (Fábio Grellet e Mariana Sallowicz)

Fonte: Estadao Conteudo