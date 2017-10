Delegado pede que Raquel Dodge inclua PF em delações

Durante a entrevista coletiva para tratar da nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada nesta sexta (20), o delegado da Polícia Federal, Felipe Hayashi, pediu que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge não exclua a participação da PF nos acordos de delação.

“Clamamos que Raquel Dodge reveja a exclusão delegados da PF das colaborações. A exclusão da PF dos acordos de colaboração vai favorecer apenas o crime organizado”, afirmou ele.

Em abril do ano passado, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que questiona a Lei das Organizações Criminosas que autoriza delegados de polícia a negociar acordos de colaboração. O Supremo ainda não julgou a ADI e a PF tem feito acordos sem o Ministério Público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo