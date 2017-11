Defesa de Lula pede sua absolvição na ação sobre silêncio de Cerveró

Tweet no Twitter

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou nesta segunda-feira, 6, suas alegações finais referentes à ação penal em curso na 10ª. Vara Federal de Brasília que trata da suposta compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró (Internacional).

Os advogados de Lula analisaram os 31 depoimentos colhidos ao longo da instrução do processo, incluindo o do próprio Cerveró.

A investigação foi aberta com base na delação do ex-senador Delcídio Amaral (ex-PT/MS) que relatou à Procuradoria-Geral da República que Lula teria se empenhado para a compra do silêncio de Cerveró, que, na ocasião – novembro de 2015 – estava fechando acordo de delação premiada.

Para a defesa, os depoimentos “demonstraram, de forma clara e absoluta, ser fantasiosa a versão apresentada por Delcídio do Amaral em seu acordo de colaboração premiada”.

“Esses depoimentos comprovaram que Lula jamais praticou qualquer ato objetivando impedir ou modular a delação de Cerveró”, assinala a defesa, sob responsabilidade dos criminalistas Cristiano Zanin Martins e José Roberto Batochio.

Nas alegações finais, a defesa pede a absolvição de Lula com base no artigo 386, II, do Código de Processo Penal por “inexistência de prova do fato imputado”.

Os defensores do ex-presidente pedem, ainda, “providências para que seja reconhecida a nulidade da delação premiada de Delcídio”. Os advogados sustentam que “Delcídio estava agindo em interesse próprio”.

“O Ministério Público já havia pedido a absolvição do ex-presidente Lula em suas alegações finais”, assinala a defesa. Segundo a peça, “Delcídio estava agindo em interesse próprio. E Cerveró estava sonegando informações apenas no que se refere a Delcídio, e não sobre Lula, a quem inclusive imputava fatos falsos apenas no intuito de proteger Delcídio”.

Fonte: Estadao Conteudo