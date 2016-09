Condenados no mensalão, Marcos Valério e Delúbio vão depor como réus da Lava Jato

O empresário Marcos Valério e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares têm encontro marcado com o juiz federal Sérgio Moro, símbolo da Operação Lava Jato. Na segunda-feira, 12, os dois condenados no mensalão vão ser interrogados por Moro na ação penal em que são acusados de lavagem de dinheiro da propina na Petrobras.

Valério, condenado a 39 anos de prisão no mensalão, é acusado na Lava Jato de participar da operação ilícita de repasse de R$ 6 milhões, em 2004, para um empresário do ABC paulista. O dinheiro serviu para a compra do controle acionário do jornal Diário do Grande ABC e também para aquisição de ônibus para suas empresas de transporte público coletivo.

Cumprindo pena em Minas, Marcos Valério tentou que o interrogatório fosse realizado por videoconferência, mas o pedido foi negado por Moro.

Fonte: Estadao Conteudo