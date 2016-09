Companheiro de Greenwald é candidato no Rio

Tweet no Twitter

Casado com o jornalista americano Glenn Greenwald, que ajudou o ex-analista de sistemas Edward Snowden a revelar informações secretas obtidas pela Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, o jornalista e ativista David Miranda (PSOL) disputa uma vaga de vereador no Rio, onde vive com o companheiro.

Miranda doou à própria campanha R$ 223,2 mil, segundo informação parcial enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele informou que, em 2015, tinha patrimônio de R$ 74.825, em cotas de participação de duas empresas, uma com sede no Rio e outra nos Estados Unidos.

O candidato afirmou que o valor doado à própria campanha é originário de trabalhos feitos ao longo de 2016. “Além de minha atuação como jornalista, gerencio alguns compromissos profissionais de Glenn no Brasil. A partir desses contratos, tenho obtido meus rendimentos com os quais também financio minha campanha”, disse ele.

Na campanha para uma vaga na Câmara Municipal carioca, Miranda tem apoio de personalidades americanas, como a atriz Susan Sarandon e o filósofo, cientista político e escritor Noam Chomsky, além de Edward Snowden. No Brasil, apoiam o candidato atores como Leticia Sabatella, Camila Márdila e Gregório Duvivier.

Fonte: Estadao Conteudo