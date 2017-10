Comissão do Senado debate Defesa Nacional

Na segunda-feira, 30, a partir das 18h, acontecerá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o 15º painel do Ciclo de Debates: “O Brasil e a Ordem Internacional: Estender Pontes ou Erguer Barreiras? ”, destinado a debater a reestruturação da defesa nacional.

A audiência pública abordará os temas: Reflexões sobre o preparo e o emprego das Forças Armadas no século XXI. Discutindo sobre: O que o Brasil pode fazer para dispor de Forças Armadas preparadas para enfrentar os cenários de conflito no século XXI? O emprego das Forças Armadas na Segurança Pública e em outras missões não previstas na Constituição é adequado? Alianças estratégicas e perspectiva Brasileira para os setores nuclear, cibernético e aeroespacial.

Foram convidados para a reunião o Professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Augusto Wagner Menezes; o Diretor Institucional do Sindicato das Indústrias de Material de Defesa, Luiz Cristiano Vallim; e o Coordenador da Pós-Graduação da Escola Superior de Guerra – ESG, Antônio Ruy de Almeida.

Todas as audiências do ciclo de debates são de caráter interativo, e qualquer cidadão poderá participar enviando perguntas e comentários por meio do Portal e-Cidadania ou do Alô Senado, no telefone 0800 61 22 11. Acesse.