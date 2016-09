Com governo mostrando resultados, manifestações devem esfriar, diz Jungmann

Tweet no Twitter

A transição prolongada e a opção pela radicalização levaram à forte onda de protestos contra o governo Michel Temer, mas a tendência é de esfriamento desse processo à medida em que o governo efetivo se firme e mostre resultados na retomada da economia e do emprego. A afirmação foi feita pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, após participar do Fórum Nacional, no Rio.

“Preferíamos que esse não fosse o clima”, admitiu o ministro. Segundo ele, há um “segmento minoritário” contrário ao governo Temer e o direito a manifestações faz parte de um País plural e democrático; contudo, este direito deve ser exercido dentro dos limites da lei. “A tendência é que esse processo sofra um esfriamento”, disse.

Jungmann afirmou que não responde pela Polícia Militar de São Paulo, onde se concentraram as reações mais violentas aos protestos, mas que lamenta o que aconteceu.

Fonte: Estadao Conteudo