Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Com 13 deputados, a bancada do PTN formalizou nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, apoio à reeleição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A disputa esta marcada para a manhã desta quinta-feira, 2, a partir das 9 horas.

Com o PTN, já são 12 os partidos que declararam apoio oficial a Maia. Já tinham oficializado apoio DEM, PSDB, PSB, PPS, PP, PSD, PR, PRB, PHS, PV, PCdoB. Maior sigla da Câmara, o PMDB também deve formalizar também nesta quarta.

Fonte: Estadao Conteudo