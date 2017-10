CCJ suspende debates devido ao início da sessão no plenário da Câmara

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), suspendeu a sessão de debates no colegiado devido ao início da ordem do dia no plenário da Câmara. A sessão que discute o parecer que recomenda a rejeição da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer será retomada assim que o plenário principal concluir a votação desta noite.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chamou a sessão plenária com o objetivo de votar ainda hoje a urgência do projeto de lei que trata da leniência de instituições financeiras com o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pacheco acredita que a votação no plenário principal será rápida e que a CCJ poderá voltar aos trabalhos dentro de uma hora.

Ainda faltam 26 parlamentares inscritos para discursar na sessão da CCJ. Até o momento 31 deputados falaram na sessão. Há a possibilidade da sessão, ao ser retomada, se estender até a madrugada.

Mais cedo, Pacheco pediu mais três sessões de prazo a Maia para concluir a apreciação da denúncia na CCJ, uma vez que o prazo regimental de cinco sessões se esgota hoje. Os governistas querem votar amanhã o parecer do tucano Bonifácio de Andrada (MG). O peemedebista disse que pediu mais sessões que o necessário por “excesso de zelo”.

Fonte: Estadao Conteudo