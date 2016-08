Característica de meu governo foi ampliar gastos em educação, diz Dilma

A presidente afastada, Dilma Rousseff, afirmou nesta segunda-feira, 29, que uma das principais características do seu governo e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a ampliação dos gastos na educação, “justamente esses que hoje querem congelar”, em referência à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita o crescimento do gasto público à inflação do ano anterior, feita pelo governo interino de Michel Temer.

“Queria destacar o Enem, que permitiu que milhões de brasileiros tenham acesso simultâneo a entrar em uma universidade, em uma das mais variadas alternativas, sem ter se sair da sua cidade”, disse. “A expansão das universidades públicas, a criação de escolas técnicas, nós criamos 402 escolas técnicas, interiorizando a educação em todo o País”, afirmou.

