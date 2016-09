Capitais têm protestos contrários ao governo

Manifestações contra o governo do presidente Michel Temer marcaram o feriado de 7 de Setembro em ao menos 17 capitais pelo País, além do Distrito Federal e diversas cidades do interior.

Em Brasília, enquanto Temer e outras autoridades acompanhavam o desfile oficial, cerca de 2,7 mil pessoas cruzaram a Esplanada dos Ministérios para protestar contra o governo, segundo cálculos da Polícia Militar do Distrito Federal. De acordo com os organizadores, o público chegou a 5 mil.

Em São Paulo, dois atos pediram a saída de Temer da Presidência. De manhã, organizadores calcularam 15 mil pessoas em uma caminhada da região da Avenida Paulista ao Parque do Ibirapuera. A PM não fez estimativa de público. À tarde, cerca de 10 mil pessoas, segundo o coletivo Liberdade e Luta, foram da Praça da Sé até a Paulista e, em seguida, à Praça da República, na região central, em um ato pacífico. A PM não informou o número de manifestantes.

No Rio, quatro pessoas foram detidas pela polícia após integrantes de movimentos favoráveis à intervenção militar provocarem manifestantes contrários ao governo Temer. O público presente na abertura dos Jogos Paralímpicos no Estádio do Maracanã também protestou contra o presidente. Boa parte dos presentes gritou “Fora, Temer” repetidas vezes pouco antes de sua chegada à tribuna.

Jornalistas sofrem agressão em Brasília

O repórter Leandro Prazeres e o cinegrafista Kleyton Amorim, do portal UOL, foram agredidos na quarta-feira, 7, durante ato em Brasília. O repórter foi empurrado por uma pessoa não identificada e houve tentativa de quebrar o equipamento do cinegrafista. A PM interveio e dois manifestantes foram detidos. Em nota, o UOL repudiou “qualquer ato de violência”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

