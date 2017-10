Candidatura de Doria é problema para Alckmin, ‘seu criador’, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira 27, em Montes Claros, norte de Minas, que uma possível candidatura do prefeito de São Paulo, João Doria, ao Palácio do Planalto em 2018 é um problema para o governador Geraldo Alckmin, “seu criador”. Segundo o petista, “está cheio de político” que se elege prefeito da capital, depois percebe que os problemas da cidade são grandes e “tira o cavalinho da chuva” para se candidatar a outro cargo.

Questionado se Doria seria uma ameaça à sua possível candidatura, Lula respondeu que o prefeito seria uma ameaça “ao Alckmin, não a mim”.

“Acho que o Doria só tem um problema: ele tem que governar São Paulo. Esse negócio de ser eleito prefeito de São Paulo, e ter medo de administrar São Paulo, e sair com um ano e quatro meses de mandato, ou seja, fugir do cargo, porque já aconteceu também na história. O Serra fez isso. O Jânio Quadros fez isso. Tá cheio de político que se elege prefeito de São Paulo, com o compromisso de administrar São Paulo por quatro anos, depois percebe que os problemas de São Paulo são muito grandes, mas muito grandes mesmo, e aí as pessoas tiram o cavalinho da chuva para ser candidato a senador, pra ser candidato a governador, pra ser candidato a presidente”, disse.

Lula, que completa 72 anos nesta sexta, está em Montes Claros, um dos destinos da caravana que realiza pelo Estado, e visita nesta tarde a Coteminas, empresa da família de José Alencar, seu vice nos dois mandatos como presidente da República, morto em 2011. Lula falou na cidade à Rádio Itatiaia.

Ele classificou os comportamentos de Doria como “um erro”: “Agora, ele (Doria) não me causa nenhum problema. Ele pode ser candidato. Ele vai causar problema é pro Alckmin, que é o seu criador”. O prefeito de São Paulo e o governador do Estado disputam internamente no partido quem será o nome da legenda na disputa da Presidência da República no ano que vem.

Coligações

O ex-presidente falou ainda das alianças que precisam ser feitas no Brasil, passando pelo Congresso, para que se possa governar o País. “Seria maravilhoso depois das eleições fossem 513 anjos na Câmara dos Deputados, mais 81 anjos dentro do Senado, pessoas perfeitas, mas não é assim. Cada um tem seus defeitos, cada um tem seus compromissos, tem seu partido, a sua prática. Muitas vezes um senador, um deputado, coloca uma faca nas costas, no peito de quem tá governando para exigir a mudança numa lei. Mas é assim. Faz parte do processo democrático”.

Fonte: Estadao Conteudo