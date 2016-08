Candidato à prefeitura de BH se desculpa por ‘comportamento’ do PT

O candidato do PT à prefeitura de Belo Horizonte, deputado federal Reginaldo Lopes, utilizou o primeiro dia do programa eleitoral em rádio e TV ontem para pedir desculpas pelo comportamento de seu partido, que tem integrantes investigados pela Polícia Federal dentro da Operação Lava Jato por suposto envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Segundo Reginaldo, o PT participou “de um esquema injusto e viciado de financiamento de campanha”. Em caminhadas e visitas a entidades na tentativa de conseguir votos, o candidato petista afirma defender uma ruptura com o modelo político eleitoral tradicional que, segundo Lopes, está falido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo