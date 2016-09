Caminhões chegam ao Alvorada para mudança de Dilma

Dois caminhões baú chegaram ao Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira, 6, para fazer a mudança da ex-presidente Dilma Roussef para Porto Alegre. Dilma deixa Brasília em definitivo e embarca para a capital gaúcha, onde será recebida com um “carinhaço” de militantes petistas.

Detalhista, Dilma está encaixotando livros e alguns pertences mais delicados com muito cuidado e não quer que ninguém a ajude nessa tarefa. A ex-presidente vai morar em Porto Alegre em seu antigo apartamento do Bairro Tristeza, de classe média.

Dilma planeja, porém, passar temporadas no Rio de Janeiro. Sua mãe, Dilma Jane, que tem 93 anos e vivia com ela no Alvorada, tem um apartamento no Leblon, bairro da zona sul do Rio. Na capital gaúcha, moram a filha de Dilma – a procuradora do Trabalho Paula -, os netos Gabriel e Guilherme e seu ex-marido Carlos Araújo.

Fonte: Estadao Conteudo