Câmara de Ribeirão Preto tem protesto contra corrupção no município

O clima político esquentou em Ribeirão Preto (SP) após o afastamento na semana passada de nove vereadores e a prisão de 11 pessoas por fraude na prefeitura. Na noite desta terça-feira, dia 6, manifestantes lotaram o plenário da Câmara durante a sessão para pedir a saída de todos os vereadores.

Na cidade do interior paulista, a Polícia Federal e o Ministério Público intensificaram na Operação Sevandija as investigações sobre as fraudes e já acreditam que os contratos irregulares vão muito além dos R$ 203 milhões previstos inicialmente.

Novas ações estão sendo realizadas em órgãos públicos. A empresa Atmosphera, envolvida nas apurações e que presta serviços ao município, demitiu 600 pessoas.

Nesta quarta-feira, 7, a prefeita Darcy Vera (PSD) não compareceu no desfile cívico de 7 de Setembro, sendo representada pelo chefe da Guarda Municipal.

Fonte: Estadao Conteudo