Com 30 votos declarados no plenário da Câmara dos Deputados, 16 deputados se manifestaram pela rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer, em favor do relatório do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG). Já 14 parlamentares votaram pelo encaminhamento da denúncia ao Supremo Tribunal Federal, contra o parecer de Andrada. Por enquanto, nenhum deputado esteve ausente no plenário ou se absteve.

Fonte: Estadao Conteudo