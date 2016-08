Caiado deixa Senado para viajar a Salvador após morte da sogra

Tweet no Twitter

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), anunciou nesta segunda-feira, 29, pelo Twitter que está saindo da sessão no plenário do Senado Federal que julga a presidente afastada Dilma Rousseff (PT) para ir a Salvador (BA) apoiar a família pela perda da sogra. “Meu papel está cumprido hoje. Vou a Salvador apoiar minha família nesse momento de perda da minha querida sogra. Amanhã 7h estou de volta”, escreveu o parlamentar. Ele foi um dos que questionaram Dilma no Plenário.

A assessoria do senador já havia informado que a sogra de Caiado, Odete Carvalho, morreu às 4h30 de enfarte em Salvador onde morava. Ela tinha 88 anos. Será cremada às 17h30.

