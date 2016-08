Barbosa diz que podem pedir seu impeachment ou de Meirelles sobre meta de 2016

Tweet no Twitter

O ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa disse há pouco que como o atual dirigente da Pasta, Henrique Meirelles, afirmou que só tem comprometimento com a meta fiscal do governo central, isso poderá ser questionado nos próximos anos, uma vez que essa nunca foi a interpretação do governo.

Barbosa argumenta que o governo central sempre foi responsável pelo cumprimento da meta do setor público consolidado, e que Meirelles já disse que esse pode não ser um compromisso de sua gestão.

O ex-dirigente da Fazenda argumenta que o ponto mais preocupante desse processo de impeachment, se refere à retroatividade de novas interpretações. “O que é mais preocupante é mudar leis com efeito retroativo”, disse.

A fala de Barbosa aconteceu após questionamentos do senador Roberto Muniz (PP-BA).

Fonte: Estadao Conteudo