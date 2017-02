Bancada ruralista oficializa apoio à reeleição de Maia

Tweet no Twitter

A bancada ruralista, que forma a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Congresso Nacional, oficializou hoje o apoio à reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 1º, a bancada afirma que uma das motivações para o apoio foi o compromisso de Maia em abraçar a agenda defendida pelos parlamentares ruralistas.

“Entre os pleitos da bancada, estão a reforma da legislação trabalhista, principalmente uma lei voltada especificamente para o campo, a modernização das leis sobre registros de defensivos agrícolas, venda de terras para empresas brasileiras com capital estrangeiro, demarcação de terras indígenas, fortalecimento da agroindústria, reforma agrária, entre outras bandeiras”, afirma a bancada.

Na nota, os ruralistas afirmam entender “que a atuação de Rodrigo Maia no comando da Câmara tem sido de extrema importância para o projeto do governo federal de tirar o País da sua pior crise econômica”. “A FPA se sente à vontade, portanto, para respaldar um novo mandato do atual presidente da Câmara”, afirma.

Fonte: Estadao Conteudo